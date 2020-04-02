昨天疫情指揮中心宣布了「防疫社交距離指引」細節，建議室外社交距離至少1公尺，室內1.5公尺，若雙方正確佩戴口罩，可豁免社交距離，屆時第二階段將實施強制執行。台大小兒感染科醫師李秉穎質疑，「台灣既沒有失控的社區感染，為何要學不戴口罩的歪國人對距離的規定？」認為保持距離窒礙難行、很難處罰人。

李秉穎在臉書發文，表示戴口罩就可以防範飛沫傳染，為何還要訂這種規定處罰人，這樣不就是所有情侶都要受罰？「現在台灣最多的是境外移入與家內群聚感染，政府最好能去所有家中查核家人有沒有保持『社交距離』！」

李秉穎說，台灣雖然很不屑WHO，但還是把他的建議當成至寶，很多人看待WHO的心態，就好像是期盼著後母能施捨一點關愛的棄子，「WHO一說他們畫出來的生長曲線適用於世界各國，台灣棄子們馬上拋棄原有曲線，完全採納他的建議。他說純母乳到6個月，棄子們就容不下純母乳4-6個月的建議」，認為要的話就強制戴口罩，而不是訂定社交距離。

(中時電子報)