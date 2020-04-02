繼英國衛生大臣中鏢後，以色列衛生部也淪陷，71歲的衛生部長利兹曼（Yaakov Litzman）與妻子也在今（2）日宣布確診新冠肺炎，由於他最近幾周密切和數名以國高官、衛生部官員接觸，預計不少高層人士都要被隔離，其中也包含以國情報首長柯恩。

綜合以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）、《國土報》（Haaretz）報導，防疫甚嚴的以色列也不敵病毒肆虐，以色列衛生部正式淪陷，高齡71歲的衛生部長利兹曼及妻子今日確診新冠肺炎。

以色列衛生部辦公室指出，利兹曼身體狀況良好，他將開始自主隔離，不過仍將在家繼續辦公。

利兹曼過去幾周曾和以國政府數名高官會面，包括和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、其他政府官員、衛生部官員等開會，預計一竿子以國高官都要進行居家隔離，不過由於部分會議是以視訊會議進行，目前尚不清楚影響範圍有多大，報導指出，確定要隔離的高官包含以色列情報機構摩薩德（Mossad）首長柯恩（Yossi Cohen）、國家安全會議主席本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）等人，尼坦雅胡則已被告知最新進度。

以色列疫情居高不下，截至1日，累計有6,092人染疫，26人喪命。以色列效法韓國的大規模病毒檢測防疫措施，目前每日可進行約7,000人次檢測。此外，尼坦雅胡昨日也呼籲民眾，從4月開始在公共場合要配戴口罩。

(中時電子報)