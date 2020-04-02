北市士林民宅火警 疏散29名住戶 10:082020/04/02 中時 蕭承訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市士林區2日發生民宅火警。（北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區2日發生民宅火警。（北市消防局提供） 士林區美德街一處民宅頂樓加蓋今天上午傳出火警，北市消防局獲報後，立即調派車輛前往，在途中就發現已冒出大量濃煙，消防人員立即部署水線進入搶救並迅速撲滅火勢，現場共疏散29位住戶，所幸未造成民眾傷亡。 消防局提醒民眾5層樓以下住宅應加裝「住宅用火災警報器」，若發生火警時，可盡早提醒住戶進行避難逃生；另房屋構造與內部裝潢應使用不燃或耐燃材料，勿使用易燃的木質材質或易導熱的鐵皮作為構造與內部裝潢材料。 (中時 ) #住戶 #火警 #消防局 #裝潢 #住宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 龍井雜草火警波及工廠 消防員徹夜滅火 14:532020/03/29 社會 盧秀燕致敬勇消張哲嘉 入祀忠烈祠 16:052020/03/29 社會 桃園龍潭工廠傳火警 火舌清晰可見 18:002020/03/29 社會 台東車禍男為了1杯水 竟出腳踢救護人員 22:552020/03/29 生活 清明燒金紙火災多 消防員曝辛酸：得「侵墳踏墓」 18:452020/03/30 社會 社宅執行率不到2成 官員：台中有自己的算法 14:492020/03/31 財經 南投市驚傳溺水案 媽媽和子女3屍4命！ 19:512020/03/31 社會 彰化縣救護車已載送疑似新冠肺炎19例 紅十字會捐近6000件隔離衣、N95口罩 13:172020/04/01 生活 陸3月百城住宅均價較上月微漲0.14％ 14:552020/04/01 兩岸 台南持續推動社會住宅 提供市民「租得起」 19:342020/04/01 生活 社會熱門新聞 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 稻田發現巨大紋路魚 網驚喊：快逃啊 - 社會 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢槍決前狂言下去還要輪迴追殺家人 要他們好好保重 - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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