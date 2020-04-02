北市士林區2日發生民宅火警。（北市消防局提供）

士林區美德街一處民宅頂樓加蓋今天上午傳出火警，北市消防局獲報後，立即調派車輛前往，在途中就發現已冒出大量濃煙，消防人員立即部署水線進入搶救並迅速撲滅火勢，現場共疏散29位住戶，所幸未造成民眾傷亡。

消防局提醒民眾5層樓以下住宅應加裝「住宅用火災警報器」，若發生火警時，可盡早提醒住戶進行避難逃生；另房屋構造與內部裝潢應使用不燃或耐燃材料，勿使用易燃的木質材質或易導熱的鐵皮作為構造與內部裝潢材料。

(中時 )