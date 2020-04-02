文化大學新聞系主任胡幼偉在line個人群組發文，說高雄市長韓國瑜在高雄做得很賣力，這一點，大家都看得出來。韓一旦被罷免，立刻成為頭號悲劇英雄。但若韓在江啟臣當黨主席時被罷免，表示江政治能量太弱，罩不住！

胡幼偉說，如果罷免成功，韓便成為政治被迫害者或政治受難者，這個頭銜，將為韓增添巨大政治能量，其他藍營政客因為沒有這個身份，將無法和韓競爭。同時，如果罷免成功，全台韓粉必然群情激憤，擁韓聲勢會再度高漲而不會消退，這股聲勢，也使其他藍營政客無法和韓競爭。

胡幼偉認為，不用特別擔心韓會不會被罷免，一旦被罷免，他就會立刻成為頭號悲劇英雄。江啟臣不笨，知道如果韓在他當黨主席時被罷免，那表示他這個國民黨老大根本政治能量太弱，罩不住嘛！同時，韓要是被罷免而成了超級政治受難者，全台韓粉再起，江他自己也就沒戲唱了。

胡幼偉表示，江表態全力挺韓，就是這個考量啊！至於前新北市長朱立倫，還在觀察時勢變化。朱就是這個性格，他永遠精打細算，只做對自己有利的事情。局勢明朗之前，他是不會表態，也不會有什麼動作的。

從以上分析來看，韓是否被罷免，都不是壞事，大家不用太過緊張。

(中時 )