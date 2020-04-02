警民合作將鄭姓女子救上岸。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

「警察先生，這裡有人要跳海，趕快來救人啊!」台東縣長濱鄉樟原海邊有女子因憂鬱症情緒失控欲跳海輕生，被觀海民眾發現後趕緊撥打110報案求救，警民合力將已經走入海中載浮載沉的女子拉回岸上，成功阻止憾事的發生。

1位住長濱鄉的鄭姓女子因長年患有憂鬱症精神狀態不佳，日前因細故與家人發生激烈爭吵，事後借酒澆愁竟然一時想不開，於下午時分走到樟原海邊要投海輕生。不遠處觀海的民眾發現大事不妙，趕緊向警察報案求援。

台東縣警察局成功分局樟原派出所副所長李建榮與警員陳益全，在接獲110轉報有人跳海自殺後立即驅車趕往海邊，並和觀海民眾一同冒險將已經走入海中的鄭女拉回岸上。

不料鄭女在上岸脫險後情緒仍十分激動，不斷扭動身軀想掙脫員警控制，並有咬舌與拿起沙灘石頭要攻擊旁人與自殘等脫序行為。

李建榮見情況危急，與眾人合力壓制鄭女避免發生危險，並一面安撫其情緒，才順利地將鄭女送上119救護車送花蓮玉里榮民醫院救治。無大礙出院後由家屬帶回休養，使這場跳海驚魂記得以畫下終止符。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！

(中時 )