台中市昨日西屯、太平區1日接連發生火警，太平區新高路屋內發現2具焦屍，而台中西屯區1處民宅起火現場，何姓男屋主一家人逃出2人受傷，指稱居住一起的弟弟竟失蹤；太平警方表示，2屍體焦黑碳化嚴重，是不是失蹤的何姓男子，身分仍待查確認，但不排除是何男涉嫌縱火，必須追查確認。

警方指出，新高路10巷內1處民宅起火燃燒，搶救火勢撲滅後，消防人員入內清查火場時，赫然發現有2具焦屍。沈女兒子上大夜班，接獲警方通知，第一時間趕到火災現場，向警方說，媽媽有個男性友人來家裡，但沒有同住，另1具焦屍是不是何姓男子，他不能確認。

警方表示，沈女的男性友人姓何，查明發現其西屯區的住處也在1日凌晨2點多起火，造成2人燒嗆傷送醫，失蹤何男的大哥向警方表示，何有跟家人發生口角，警方初步不排除何姓嫌疑人縱火後，再到沈女住處，之後沈女家就傳出火警。

(中時 )