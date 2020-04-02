4天的清明連假正式開始，國道五號南下宜蘭車道從1日下午車流量就相當大，並一直持續到2日上午，坪林交控中心在2日凌晨祭出匝道儀控管制，管控不斷開上國五的車輛，而因為大批車流從蘇花改入口處一路回堵，導致車流無法駛出國道，國五蘇澳出口匝道也跟著回堵1公里，連帶讓蘇澳休息站也「車滿為患」。

坪林交控中心副主任藍如萍表示，前兩個星期國五及雪隧的車流量就相當大，原以為大家已經分散掃墓時間，這次的清明連假塞車狀況會有所改善，不料卻湧現更多出遊的車潮，加上台鐵為了防疫訂出了搭乘規定及限制，以及許多民眾選擇自己開車，開上國五的車輛也就更多。

根據坪林交控中心監測結果，國五及雪隧南下車道從清晨4點過後車流量明顯大增，南港、石碇路段壅塞較為嚴重，另外就是雪山隧道也因為車多，時速降至20至40公里之間。

更麻煩的是，由於蘇花改大塞車，車流一路從蘇花改南下入口處的平面道路回堵至國五蘇澳出口，國五上面的車輛下不去，也跟著回堵1公里，許多車輛紛紛先轉至距離出口不遠的蘇澳休息站，讓蘇澳休息站也爆滿，整個路段及地區塞得相當嚴重，預估要到中午才會有所改善。

(中時 )