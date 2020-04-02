韓國瑜行銷高雄內門火鶴花。（圖／摘自韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜全力防疫之外，也積極行銷高雄，在4、5月高雄火鶴花盛產之際，韓國瑜提供民眾一個新選擇，在防疫期間，送給親友火鶴花，代表關懷之情，不僅能幫助花農，也會讓身邊的人感受到溫暖。有花農的朋友也感謝韓市府幫忙，讓他們能轉虧為盈。

韓國瑜在臉書推銷「高雄內門火鶴花1盒$399含運費」，內門除了著名的宋江陣和總舖師外，還有另一項驕傲－「火鶴花」。

韓國瑜提到，火鶴花年產值高達上億元，是高雄主要的外銷花卉之一，最近因疫情關係，火鶴花產業也受到影響，外銷運費升高、市場消費力降低，原本國內的畢業季、宗教慶典及活動佈置等內銷需求，也因停辦或延期而大受打擊。

火鶴花又名花燭，花形特殊漂亮，韓國瑜說，火鶴花花期持久耐放，一直都是插花藝術喜愛使用的高級花材，花如其名，火鶴的花語是熱情、關懷與衷心的祝福，加上心型的苞片，更有心心相印之意。

韓國瑜表示，4、5月高雄火鶴花盛產之際，歡迎各位至高雄首選電商平台選購，在防疫期間，送上一盒火鶴花代表關懷之情，不只幫助到高雄的花農朋友，也會讓身邊的人感受到如火鶴般的熱情溫暖。

網友表示，「買，都買，韓市長說的，通通買」、「我在插花，喜愛用火鶴」、「好美的花」、「非常非常讚的火鶴花！」「感謝市長。高雄就是讚啦」、「火鶴種植於高雄內門區，同學種植七年賠了三百多萬，自從在韓市長的市府團隊幫忙下，轉虧為盈，謝謝韓市長團隊」。

(中時電子報)