新冠疫情爆發破壞原油需求，以及沙俄發動價格戰，不僅讓油市陷入完美風暴，美國原油庫存連續10周暴增，更造成嚴重供給過剩，成為周三布蘭特原油暴跌逾6%的頭號戰犯。

隨著沙烏地與俄羅斯上月初談判破裂，加上石油輸出國家組織（OPEC）現階段減產協議已於3月底結束，4月起OPEC與OPEC +均不受任何協議束縛，沙國也增加產量為全面價格戰做好準備。

據了解，沙國周三每日產量已超過1200萬桶，創下歷史新高，日產量較過去一個月增加約200萬桶。

美國能源資訊署（EIA）公布，上周美國原油庫存暴增1383萬桶，遠高於預期增加392萬桶，且為連續10周成長。

沙國擴大增產，美國原油供應劇增，過量原油湧入全球市場，拖累油價持續探底。周三布蘭特原油暴跌6.1%，收在24.74 美元；紐約原油下跌0.8%，收在20.31美元。

外媒報導，知情人士透露，美國總統川普周五（3日）將與七大能源公司執行長會面，討論因應低油價的相關措施。

此前川普接受媒體訪問時表示，「沙烏地與俄羅斯陷入一場油價爭鬥，雙方都瘋了，這樣做害了很多人。他們（沙俄）瘋狂搶奪市占，目前油價這麼低，確實需要拉高油價。」

(中時電子報)