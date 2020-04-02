新冠肺炎擴散，人人瘋搶口罩，但卻有許多沒公德心的民眾，隨地亂扔口罩，北市環保局2日祭出鐵腕政策，即日起凡違規亂丟口罩者，第一次查獲的罰鍰將由原本1200元提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元及環境講習，並鼓勵民眾檢舉，檢舉人可收到實罰的30％罰鍰當作獎金，呼籲市民配合防疫，口罩勿任意丟棄。

環保局說明，即日起已指派稽查員加強巡檢易遭亂丟口罩場所，包括醫院、捷運站、火車站、高鐵站，以及客運站出口等場所，一旦查獲亂丟口罩行為，將不經勸導直接開單告發取締並予重罰。

為共同防疫，環保局也鼓勵市民朋友，協助檢舉亂丟口罩行為，市民可將違規亂丟口罩行為照片、影片等證據資料提供給環保局，經查證屬實者，除將依法告發處分違規行為人外，並將發放實收罰鍰30％檢舉獎金予檢舉人，期共同遏阻防疫破口之亂丟口罩行為。

環保局指出，佩戴口罩可有效防止肺炎病毒藉由飛沫進入呼吸道，病人佩戴口罩也可防止其飛沫病毒向外傳播，但相對口罩內外表面也會吸附飛沫等污染物，因此必須減少廢棄口罩後續處理過程中接觸人體機會，在街道、公園或廣場等處所任意丟棄口罩，隨風四處飛散勢必增加廢棄口罩傳染他人風險。

「己所不欲，勿施於人！」環保局說，值此全民共同防疫之際，民眾更應發揮公德心，將不要的口罩就近丟入垃圾桶中，如隨身攜有酒精或消毒劑噴罐者，可先噴灑廢口罩後再丟入垃圾桶，最好是帶回家裝入專用垃圾袋後再交給垃圾車收運處理，千萬不要貪圖一時之便隨意棄置，以免害人害己。

(中時 )