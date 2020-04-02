防疫期間各行各業民眾都受到影響，本刊採訪國泰金控的防疫超前部署，整理以下分別就銀行、人壽客戶端所啟動的各項關懷措施，期盼共同度過疫情的劇變影響。

一、國泰人壽：「保戶自主交易服務」、「醫療險理賠」及「保戶服務及醫護人員慰問金」等關懷措施：

(一) 保戶自主交易服務

透過國泰人壽官網登入會員中心、國壽APP及智能客服阿發，使用24小時不打烊的自主服務，可以辦理繳費、理賠、保單及房貸服務等相關業務，減少人員接觸機會。

已開通「網路服務」的保戶享有33項的保單服務，包含保單借款、受益人變更、繳別變更、部分提領、投資型資產配置等常見交易項目。尚未開通「網路服務資格」的保戶，同樣無須臨櫃，只要透過國泰世華銀行網路銀行或以自然人憑證，開通國泰人壽網路服務資格，即可於國壽官網或APP操作33項保單服務。

(二) 醫療險理賠原則

1、衛生福利部雖已公告新冠肺炎列屬法定傳染病；惟國壽醫療險不論條款是否將法定傳染病列為除外責任，均秉持關懷保戶立場，一律從寬認定且不主張除外責任，依契約條款約定給付保險金。

2、保險條款有「加護病房住院保險金」，因「新冠肺炎」入住「負壓隔離病房」者，國泰人壽從寬比照加護病房住院予以理賠，提供全面保障。

3、由政府依傳染病防治法負擔之醫療費用，本公司仍依實支實付型住院醫療險契約條款約定給付保險金，保戶權益有保障。

4、因「新冠肺炎」於中國大陸地區或其他境外地區住院者，醫療費用收據、費用明細、診斷書等理賠申請文件免認證，即時發揮保障功能。

5、在理賠附加服務方面，凡投保國泰人壽住院醫療險商品的保戶，住院中可電話聯繫0800客服或業務員申辦「理賠醫療預付金」。本項為保險界首創服務，無須出院即可先行領取理賠金，最高申請可達7日，讓保在第一時間獲得即時照護。

6、住院時已申請理賠金抵繳服務的保戶，可免另外提出理賠申請。保戶痊癒出院後，可透過官網、APP、0800客服、郵寄等自主方式申請理賠外，亦可透過業務同仁協助申請。

(三) 保戶服務及醫護人員慰問金等關懷措施

續期保費緩繳優惠：

1、疫情等級為第二級、第三級(出現境外移入確診病例)時，確認罹患新冠肺炎之保戶，檢具證明文件，緩繳保費3個月。

2、當疫情擴大為第四級以上之區域性感染時，疫區內之保戶不須個別申請，本公司將依據政府所宣布之區域，主動給予保費緩繳。

保險單借款利息緩繳：

1、疫情等級為第二級、第三級(出現境外移入確診病例)時，確認罹患新冠肺炎保戶，檢具證明文件，緩繳保單借款息3個月。

2、當疫情擴大為第四級以上之區域性感染時，疫區內之保戶不須個別申請，本公司將依據政府所宣布之區域，本公司將主動給予保單借款息緩繳。

房屋貸款本息緩繳：

1、疫情等級為第二級、第三級(出現境外移入確診病例)時，確認罹患新冠肺炎之房貸客戶，檢具證明文件，緩繳貸款本金及利息3個月。

2、當疫情擴大為第四級以上之區域性感染時，依政府所宣布區域內之房貸戶，均得提出緩繳之申請。

理賠醫療預付金：可電話聯繫本公司業務人員或撥打24小時客戶服務專線0800-036599申請，經審視符合相關規定即給付「理賠醫療預付金」。

醫護人員慰問金：本公司個險保戶可電話聯繫本公司業務人員或撥打24小時客戶服務專線0800-036599申請，經審視符合相關規定即給付「醫護人員慰問金」5萬元。

24小時電話客服：客戶服務專線0800-036-599，提供全年無休24小時電話諮詢服務。

二、國泰世華銀行

(一)客戶自主交易服務：國泰世華銀行官網即可使用智能客服阿發，使用24小時不打烊的自主服務，提供問題諮詢，也可執行個人化的帳務查詢及繳費。

(二)因受疫情影響致還款有困難者提供協處機制，給予適切關懷措施。

房貸、車貸、消費性貸款緩繳：本金得申請展延6個月內，展延期間免收違約金及遲延利息。

信用卡緩繳：信用卡帳單之應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息。

個人信用紀錄：此為特殊情況及短暫期間並經銀行同意與債務人達成的協處機制，債務人在緩繳或展延期間，依協處條件無須繳納相關本金或利息，在清償期尚未屆至之情況下，非屬信用不良，亦不會發生有繳款遲延信用紀錄。

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(中時電子報)