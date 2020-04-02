遠航董事長張綱維（右）涉嫌掏空遠航22億元資產，台北地方法院日前審理後改以800萬元交保，北檢不服抗告，獲高等法院發回重裁，北院2日上午再開庭，張綱維提前到達，並在門口接受測量體溫。（張鎧乙攝）

遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，台北地檢署偵訊後聲押，台北地方法院審理後改以800萬元交保。檢方不服抗告，獲高等法院發回重裁，北院2日上午10點30分再開庭，張綱維提前到達，並表示「錢是自己的，沒有犯罪」。

檢調近日監控發現，張綱維涉嫌在上周末返回遠航公司，搬走800萬元現金，當場與員工爆發衝突，懷疑他企圖洗錢、籌資逃亡，將他約談到案依違反證交法、民航法嫌疑重大，且有多名共犯未到案，有逃亡、串證、反覆實行犯罪之虞，向法院聲押禁見。

不過，北院審酌後認為為檢方未提出具體事證，難認證交法等5項重罪涉嫌重大，其餘如行使業務登載不實文書罪、未經民航局核准逕行結束營業罪，則為最重本刑3年以下輕罪，且檢方去年12月已著手偵辦，掌握相當事證，張也配合傳喚到案，遂駁回羈押禁見聲請，裁定800萬元交保。

檢方提出抗告，高院認為原裁定並未說明為何檢方的證據不足，理由不備，另張違反限制住居處分，足認有逃亡、勾串之虞，如何能以具保方式保全勾串或滅證的可能性？且張涉掏空、背信金額達數十億，只以800萬元具保，不符合比例原則，裁定發回北院。

(中時 )