王尚智發文。（圖／翻攝自王尚智臉書）

新冠肺炎疫情持續在全球升溫，台灣至今累計約329例確診，相較於鄰近國家可說是抗疫模範生。對此資深媒體人王尚智今(2日)在臉書發文，他認為有今天的成績有功的應該不是政府，應有賴長期以來台灣的健保醫療體系完善，還有基層醫療人員的紮實努力，才是關鍵的鎮島神山。

王尚智過去曾任華視新聞主播、TVBS製作人、鳳凰衛視新聞總監暨副總經理，今他發文分享對目前疫情政策的見解，依舊認為要施行普篩才能得知疫情真相的數字，並指口罩方面雖已部屬管制與生產，但快篩檢測依舊無法研發出來，如今疫情控制得當，王尚智認為並非政府政策高效有方，基層醫療人員的奉獻才是鎮島神山。

對於未來的疫情控制，王尚智提供了3點呼籲網友要從自己做起，落實在現實生活，第一要開始以比過去超出3倍的嚴肅態度看待公眾場合及任何可能與陌生人有交集的地點，其二暫時別和國外回來的友人見面，最後強調這次清明連假，許多人都悶壞想出遊，聽說不少飯店、民宿都爆滿，想到背後的危險性就令人擔心，「保持遠離與獨處，這是你我唯一真實可依，不受政治考量牽連的防疫安全支柱」。

(中時電子報)