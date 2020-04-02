立委莊競程及地方各界發出怒吼，強調肉品市場遷建刻不容緩。（立委莊競程服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市肉品市場遷建刻不容緩！立委莊競程指出，市長盧秀燕曾說肉品市場搬遷位址會在6月宣布，面對肉品市場設備老舊，已不符合目前北區都市發展規畫與環境標準的需求；希望盧市長兌現承諾，否則除將要求環保署建立異味監測機制裁罰外，不排除前往抗議。

莊競程說，位在北區成立超過40年的台中市肉品市場，因製造噪音與臭氣污染環境衛生，嚴重影響建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華6個里，約2萬5000多位居民生活品質，甚至是豬隻運載車途經的太平與北屯區；居民多次陳情抗議，要求遷建，但歷經胡志強、林佳龍市長，遷建遙遙無期，引起居民不滿。

莊競程認為，肉品市場設備老舊，透過設備改善效果相當有限，因此已經不符合目前北區都市發展規劃與環境標準的需求；北區屬於文教區，肉品市場與當地人文意象格格不入，希望市府依照原定6月提出遷建新址與規劃期程。「盧秀燕的政見，要由她自己承擔兌現」，否則，他除要求環保署介入異味偵測外，不排除帶隊前往抗議。

市議員曾朝榮、蔡耀頡指出，有關肉品市場遷建案，早在林佳龍市長時代就已經完成選址規畫遷到烏日區，現址都市計畫已變更使用分區，但盧秀燕新上任就將遷建烏日案打了回票，去年4月宣布2020年6月完成選址。盧市長對烏日鄉親說肉品市場不會設在烏日，卻對北區鄉親說一定遷，他質疑為何市長換人，遷建案就沒進度，難道盧市府在呼攏民眾。

建德里長鄭凱鶴認為，肉品市場已成為地方公害，希望議員要求市府編列相關預算經費，補助周遭各里，他建議遷建前，市府應購置空氣清淨機給周邊住戶每戶1台，減少居家環境的生活干擾。

(中時 )