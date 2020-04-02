除夕縱火弒親６命！翁仁賢遭槍決伏法

縱火燒死至親6人的死刑犯翁仁賢昨晚在台北看守所執行槍決伏法。據了解，高檢署原本計畫在晚間8時執行槍決，但翁並不配合，並有意抗拒拖延伏法，法警及管理員只好將翁拖至刑場，等翁吃完控肉便當、與雞腿及荷包蛋，配上ㄧ瓶啤酒的最後一餐，還等他抽了4根菸，拖了快1小時才伏法。

但過去死囚在執行槍決前，所方都會準備高粱酒、便當、魯蛋與小菜等作為最後一餐，這次改

為控肉便當、與雞腿及荷包蛋，配上ㄧ瓶啤酒，與時下年輕人最流行的韓國料理「炸雞加啤酒」，簡稱「雞啤」有異曲同工之妙。

高檢署是在8點38分開第1槍，39分開第2槍，共執行2槍，翁9時確認死亡，遺體送中壢殯儀館。據了解，翁個性怪異，過去多次在開庭時嗆法官，就連伏法前也不配合，硬是拖了快1小時才伏法。

翁仁賢是蔡清祥上任後第2名執行死刑的死刑犯，去年10月行政院長蘇貞昌曾在立法院答詢時強調，死刑既然判決定讞就該執行，並點名燒死6名至親的翁仁賢「罪惡天地不容」。

53歲男子翁仁賢，3年前除夕夜晚間，趁一家16口在桃園龍潭三合院老家圍爐吃年夜飯時，朝團圓桌潑汽油並點燃打火機縱火，活活燒死行動不便的八旬老父母、姪媳和姪子、姪女等6名親友。

歷審都將翁判處死刑，高院更一審開庭時，他不僅對媒體比中指，還嗆法官要多讀點書，甚至恐嚇要追殺哥哥；死者家屬則強調，對他們來說每次開庭都是傷害，請求法官判死，並盡速槍決伏法。

去年7月最高法院審結，認定翁手段極為殘忍毒辣，導致6名親友不幸慘死，且死狀淒慘，令人不忍卒睹，他自始都無悔悟之心，犯後言詞仍充滿報復之意，且經鑑定認為他已難再教化或有回歸社會的可能性，判處死刑定讞。

(中時電子報)