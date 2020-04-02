在大陸全國疫情防控形勢逐漸好轉之際，位於河南省中部的郟縣，突然於近日再次宣布封村、封社區措施，並暫停經營性場所營業，對一些企業實行停工停產。

郟縣為何突然採取嚴格措施？據中新社報導，郟縣疫情防控指揮部一位工作人員說，這與當地前幾天突然發現數例無症狀感染病人有關，也是出於對當地人民群眾的生命健康考慮。

郟縣疫情防控指揮部令第41號寫道，全面實行封村、封社區措施。所有村、社區只保留一個出入口。所有人員要憑證出入，測量體溫、佩戴口罩缺一不可。

此外，單位上班人員要出具單位證明，復工復產企業工作人員出具所屬企業證明。即日起，不再實行憑健康碼出入。

當地一名官員指出，在當地被發現的無症狀感染病人中，包括一名兒科醫生，該醫生在未被檢測出新型冠狀病毒之前，曾先後接診、接觸過不少病人以及病人家屬，這一事件讓當地頗為緊張，最終做出了系列決定。

(旺報 )