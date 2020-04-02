路透報導，美國政府正在收緊規則，防止大陸透過民用商業等途徑獲取美國先進技術、然後轉為軍用。

報導指出，這些措施包括可能會設置障礙，阻止大陸企業從美國購買某些光學材料、雷達設備和半導體等。

消息人士指出，美國高級官員在上周的一次會議上就三項措施達成一致共識，但尚未最終敲定。

(旺報 )