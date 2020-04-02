美就阻止對陸出口高科技新規達共識 10:362020/04/02 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阻止大陸企美國擬阻止大陸購買某些半導體。(Shtturstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國政府正在收緊規則，防止大陸透過民用商業等途徑獲取美國先進技術、然後轉為軍用。 報導指出，這些措施包括可能會設置障礙，阻止大陸企業從美國購買某些光學材料、雷達設備和半導體等。 消息人士指出，美國高級官員在上周的一次會議上就三項措施達成一致共識，但尚未最終敲定。 (旺報 ) #美國 #措施 #大陸 #報導 #光學 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港防疫禁令 餐廳座位減半 04:092020/03/29 焦點新聞 美國成台海麻煩製造者 04:102020/03/29 時論廣場 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 美軍疫情擴散 危機重重 04:102020/03/31 論壇廣場 專家傳真－抗疫時期 雇主的界線在哪？ 04:102020/03/31 產業特刊 觀念平台－現金為王的市場博弈 04:102020/03/31 產業特刊 國外指數期貨贏家專欄－原油基金拋股 美股承壓 04:102020/03/31 證券．權證 美國積極救市 美股可望漸入佳境 04:102020/03/31 投資理財 美國還是美國嗎 04:102020/04/01 時論廣場 《基金》Q2有望推新解藥 聚焦醫療保健類股 11:082020/04/01 財經 兩岸熱門新聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 美國擬加強對陸出口管制 美專家感嘆這樣說 - 兩岸 - 旺報 發現數例無症狀感染 河南郟縣再次封村、封社區 - 兩岸 - 旺報 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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