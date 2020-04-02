高雄市長韓國瑜深陷罷免危機，許多支持者紛紛替韓抱不平！國民黨高雄市苓雅區田西里里長郭國民指出，他曾在里政大會上，當眾質疑韓國瑜市政哪裡做得不好，現場沒人站起來反對，談到罷免案，讓他越說越生氣。他也提及，近期有感覺到韓不只默默拚市政，也很用心在宣傳。

新台灣國策智庫日前公布罷韓民調，有59.5％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，且69.7％的高雄市民表示會去投票，即使疫情嚴重，仍有56％的高雄市民表示會去投票。據《中評社》報導，當了30年里長的郭國民指出，國民黨很會做事情，不會選舉，反觀民進黨不一樣，很會選舉，但不會做事。國民黨再多會做，也會被挑小毛病打，韓國瑜面臨情況就是這樣，只能想辦法突破。

對於韓國瑜深陷罷免危機，郭國民表示，他曾在里政大會上公開質疑韓國瑜市政哪裡做不好，現場也沒人站起來反對，因此談到罷免案他越說越生氣。他認為，感覺到韓國瑜近期已經不是只有默默拚市政，不僅在臉書上、IG上宣傳，也從LINE轉移到Telegram，開直播賣農漁產等，很用心在宣傳手段上。

郭國民感嘆表示，認真拚市政，這部分很正確，但是不能默默的做，一定要想辦法宣傳。他說國民黨已經奄奄一息了，現在一定要有聲量出來，藍營15縣市首長該積極宣傳還是消極低調，才是重要的關鍵點。

(中時電子報)