張信哲原定在4月28日於倫敦「Royal Albert Hall（皇家阿爾伯特音樂廳）」舉行《未來式》世界巡迴演唱會，1日因英國疫情影響，場地暫時關閉確認取消，張信哲說：「這件事情攸關全世界和所有人，希望大家一起齊心抗疫。」也不忘幽默表示：「現在不能說『攜手』，所以讓我們心連心吧！」

上月26日剛滿53歲，近期都待在台灣為新專輯做準備的張信哲，特別趕回雲林老家陪伴母親，渡過溫馨難忘的疫期生日，同時也主動下達「禁糕令」，不要大家幫他慶生，原因就是以身作則、避免群聚感染，他也口罩不離身，幾乎不出門，時時勤洗手，希望大家一起戰勝病毒。

隨著全球疫情延燒，這段期間張信哲期續關注疫情消息，先前就曾主動提及希望將倫敦演唱會延後，以確保觀眾和團隊的健康與安全。這次因場地「皇家阿爾伯特音樂廳」確定關閉而取消，暫且無法公佈新檔期，他也承諾粉絲待疫情過去，一定重返當地再續《未來式》開唱。

上月底歡慶53歲生日的張信哲，自下「禁糕令」，不慶生、抗疫情。（圖／潮水音樂提供）

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(中時電子報)