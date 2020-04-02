蔡英文總統昨天宣布追加1500億元做為第二階段紓困振興經費，行政院今天將通過紓困特別條例修正案。對此，國民黨立委鄭麗文在臉書呼籲政院應納入「勞工基本工資補助方案」，讓受疫情影響的勞工，至少有基本工資的保障，並建立產業、公司、個人的紓困單一窗口。

新冠肺炎衝擊經濟，蔡英文總統昨宣布加碼紓困，請立法院追加1500億元，包含第一階段的金額，總共紓困規模將達1兆500億元，而行政院今天也加開臨時院會，將通過紓困特別條例修正案。

對此，國民黨立委鄭麗文建議，行政院應納入「勞工基本工資補助方案」，「勞動部所提安心就業計畫，係以投保薪資核算，我國投保薪資本就低估，且補助上限僅11000元根本未達一般生活基本開銷，仍應以基本工資為補助天花板」，讓受疫情影響的勞工，不論是失業還是放無薪假，至少有基本工資的保障。

鄭麗文呼籲政府應建立產業、公司、個人的紓困單一窗口，讓民眾一通電話問到需要的內容，政策才能更有效、民眾才能更有感。

鄭麗文說，根據疫情指揮中心統計，全台有101家夜店、酒店和KTV暫時停業。而中華民國旅行業品質保障協會保守估計，上半年將超過500間旅行社面臨停業，至少1,500家旅行社被迫放無薪假。許多知名餐廳、飯店及地方電影院也陸續停業，截至3月底已有7,916勞工放無薪假，比起上個月無薪假人數成長376.3％。

鄭麗文指出，現在很多店家停業、歇業，員工放無薪假；不少公司發生裁員潮，直接影響勞工生計。政府的補助申請複雜，看得到吃不到，且目前的補助方案杯水車薪，根本不夠一般勞工養活一家人。

(中時 )