除夕縱火弒親６命！翁仁賢遭槍決伏法

除夕夜放火燒死包括父母在內6至親、以及無辜看護的翁仁賢，昨晚槍決伏法，廢死聯盟臉書發文「愚人節，這個國家殺掉了『小丑』」，抨擊政府執行死刑，表示「槍響結束，一個個不被理解的靈魂與黑洞依然存在著」。不過多數民眾無法認同廢死聯盟看法，有網友憤怒回應：我不打算理解人渣！

翁仁賢遭槍決後，廢死聯盟在臉書發文「Taiwan can help. Taiwan can also kill.愚人節，這個國家殺掉了『小丑』。」諷刺表示「挑選一個大家恨之入骨、沒有人會惋惜的惡人，簽下執行令，槍決。不是要救民調、不是要轉移焦點，這是大有為政府的『依法行政』。」

並說「翁仁賢想死，政府就賜他一死。槍響結束，一個個不被理解的靈魂與黑洞依然存在著。」。

不過顯然大部分台灣民眾無法認同廢死觀點，該文下方滿滿都是批評的回應。一名網友說：「坦白說，這個國家社會沒有義務去理解死刑犯，他們是黑洞又如何？不被理解的靈魂？那又怎麼樣？這社會不被人所理解的人們太多了，有誰敢說自己真的理解某人嗎？法治國家的重點從來都不是對犯罪人的理解，而是依據社會契約實踐正義。我不打算理解人渣，但是期待法治國家的社會契約。」

另一位網友留言：「廢死聯盟的各位：不管當事人的靈魂是不是能被人理解，但他剝奪他人生命的行為無法被世人、社會所接受，這是不爭的事實。」

更有人直接批評：「是什麼資源的給予、贊助、引導讓你們得以運作？把自己講的好似高風亮節，不沾世俗塵埃；能不能回答我！你們何以維持？…只要死刑皆反對」，感覺整個司法機關你們都是不信任且無視『法律』二字！好像你們才是最聰明最理性的一群人！」。

(中時電子報)