除夕縱火弒親6命!翁仁賢遭槍決伏法

除夕夜放火燒死包括父母在內6至親、以及無辜看護的翁仁賢,昨晚槍決伏法,廢死聯盟臉書發文「愚人節,這個國家殺掉了『小丑』」,抨擊政府執行死刑,表示「槍響結束,一個個不被理解的靈魂與黑洞依然存在著」。不過多數民眾無法認同廢死聯盟看法,有網友憤怒回應:我不打算理解人渣!

翁仁賢遭槍決後,廢死聯盟在臉書發文「Taiwan can help. Taiwan can also kill.愚人節,這個國家殺掉了『小丑』。」諷刺表示「挑選一個大家恨之入骨、沒有人會惋惜的惡人,簽下執行令,槍決。不是要救民調、不是要轉移焦點,這是大有為政府的『依法行政』。」

並說「翁仁賢想死,政府就賜他一死。槍響結束,一個個不被理解的靈魂與黑洞依然存在著。」。

不過顯然大部分台灣民眾無法認同廢死觀點,該文下方滿滿都是批評的回應。一名網友說:「坦白說,這個國家社會沒有義務去理解死刑犯,他們是黑洞又如何?不被理解的靈魂?那又怎麼樣?這社會不被人所理解的人們太多了,有誰敢說自己真的理解某人嗎?法治國家的重點從來都不是對犯罪人的理解,而是依據社會契約實踐正義。我不打算理解人渣,但是期待法治國家的社會契約。」

另一位網友留言:「廢死聯盟的各位:不管當事人的靈魂是不是能被人理解,但他剝奪他人生命的行為無法被世人、社會所接受,這是不爭的事實。」

更有人直接批評:「是什麼資源的給予、贊助、引導讓你們得以運作?把自己講的好似高風亮節,不沾世俗塵埃;能不能回答我!你們何以維持?…只要死刑皆反對」,感覺整個司法機關你們都是不信任且無視『法律』二字!好像你們才是最聰明最理性的一群人!」。

(中時電子報)