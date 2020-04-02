近年韓劇大夯，造就不少「歐爸」迷，中市一位林姓女子，日前在銀行欲匯出美金3500元，銀行員覺得林女可能遇到詐騙，中市警局第四分局黎明派出所員警分析詐騙招數，林女才恍然大悟，感謝警察及行員的機警，才守住她的積蓄，直呼詐騙犯太可惡了。

有著一頭秀麗長髮，長相清秀的36歲林姓女子，日前到南屯區某中國信託銀行提款10多萬元，並換成美金3500元（新台幣105,722元）匯出至境外銀行，張姓行員試探詢問用途，當時林女稱因請人從加拿大寄包裹回台要付關稅及運費，張員直覺林女遇到詐騙，報警協助。

黎明派出所巡佐黃承滄、警員蔡明寬到場後，詢問得知，原來林女在交友網站上，認識一名自稱「Max」、在加拿大工作的韓國男子，Max早晚對她噓寒問暖，讓她以為互有好感，過不久，Max表示將到台灣長住，想先寄包裹給林女當見面禮，但因超重需負擔關稅和運費約10萬5000元，請林女先買美金3500元匯入「Max」的帳戶。

員警當場指出，這是詐騙慣用伎倆，並與行員互相配合解說下，林女才恍然大悟，直呼詐騙犯實在太可惡了，感謝員警的及時勸阻。黎明派出所所長林澤聰表示，民眾可上警政署165全民防騙網或利用警政服務APP釋疑，或打反詐騙諮詢專線165查詢，免得辛苦錢遭騙。

(中時 )