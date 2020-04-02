外國央行3周拋售美國債 逾千億美元 11:072020/04/02 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外國官方持有者3周拋售超過1000億美元的美國國債。（Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據一項每週的美國聯準會託管資料，外國官方持有者在截至3月25日的3周時間裡拋售了超過1000億美元的美國國債，有望創下最大單月拋售額。 新浪網報導，據知情交易員和造市商透露，面對動盪局勢，外國政府也加入了拋售美國國債以籌集現金的浪潮。 這些人士表示，依賴石油出口的國家和規模較小的亞洲經濟體一直在出售美債。美國聯準會正試圖中止外國政府和央行大舉出售美國國債的趨勢。 (旺報 ) #美國 #國債 #聯準會 #政府 #國政 也許您會感興趣 推薦閱讀 外配是家人 政府應友善對待 04:102020/03/29 政治要聞 美國成台海麻煩製造者 04:102020/03/29 時論廣場 美軍疫情擴散 危機重重 04:102020/03/31 論壇廣場 觀念平台－現金為王的市場博弈 04:102020/03/31 產業特刊 國外指數期貨贏家專欄－原油基金拋股 美股承壓 04:102020/03/31 證券．權證 美國積極救市 美股可望漸入佳境 04:102020/03/31 投資理財 陸拚經濟 將發4兆特別國債 04:092020/04/01 焦點新聞 美國還是美國嗎 04:102020/04/01 時論廣場 《基金》Q2有望推新解藥 聚焦醫療保健類股 11:082020/04/01 財經 紓困特別預算不應當排除地方政府 04:102020/04/02 時論廣場 兩岸熱門新聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 美國擬加強對陸出口管制 美專家感嘆這樣說 - 兩岸 - 旺報 發現數例無症狀感染 河南郟縣再次封村、封社區 - 兩岸 - 旺報 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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