根據一項每週的美國聯準會託管資料，外國官方持有者在截至3月25日的3周時間裡拋售了超過1000億美元的美國國債，有望創下最大單月拋售額。

新浪網報導，據知情交易員和造市商透露，面對動盪局勢，外國政府也加入了拋售美國國債以籌集現金的浪潮。

這些人士表示，依賴石油出口的國家和規模較小的亞洲經濟體一直在出售美債。美國聯準會正試圖中止外國政府和央行大舉出售美國國債的趨勢。

(旺報 )