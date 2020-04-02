蘋果供應鏈富士康掛保證 5G iPhone秋季推出

到底 5G iPhone 會不會在今年秋天順利推出？稍早之前知名財經外媒報導，蘋果供應鏈富士康已對投資者保證，5G iPhone 會在秋天推出。算是在一片疫情相關新聞中，難得的正面消息。

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，美國銀行(BOA)以及摩根大通(JPMorgan)都不約而同提前預警，推測 5G iPhone 很可能延後發表，帶來全面衝擊。不僅如此，《日經》(Nikkei)也報導蘋果(Apple Inc.)確實對此慎重考慮，可說讓5G iPhone順利推出的期待，持續蒙上陰影。不過，知名財經外媒卻持續給出正面消息，指出富士康透過電話會議向投資者保證 5G iPhone 秋季會推出。對此，陸媒方面收到富士康的回應是「我們不針對單一客戶、產品發表評論。」

自 iPhone 4s 以來，蘋果都在秋季(正確來說是 9 月份)發表新 iPhone。雖然 iPhone X、iPhone XR 都在發表之後延了比較久才上市，但仍舊都在秋季亮相。報導指出，富士康向投資者在會議中承認，工廠確實因為新冠肺炎疫情而受到影響，但相信可以彌補先前損失的一些時間。

在此之前，在財經領域紛紛預測 5G iPhone 很可能延後發表之際，知名財經外媒就率先報導，蘋果會依循往例在秋季發表 5G iPhone。並且後續點出蘋果正著手開發多款蘋果新品，包含 MacBook Pro、Apple TV、新款 HomePod、平價 iPad、Apple Watch、iPhone 以及 iMac 等都在準備當中。

針對 5G iPhone，這不僅對蘋果來說是一項大計畫，對於 5G 相關產業來說也是重要里程碑。天風國際分析師郭明錤先前曾預測，5G iPhone 前所未有的共有 4 款，分別是一款 5.4 吋、兩款 6.1 吋，以及一款 6.7 吋的機種。預計將會搭載由台積電生產的 A14 處理器。之前也有報導指出台積電量產 A14 的時程也有受到疫情影響而延後，但摩根大通認為，台積電(生產的晶片)並非會影響 5G iPhone 發表時間的影響，排除了這項因素。

按照時間來推算，在眾多智慧型手機廠中，蘋果已經是相當晚推出 5G 手機的品牌，包含三星(Samsung)、華為(Huawei)、小米(Xiaomi)、OPPO、vivo、realme、iQOO(vivo子品牌)、Nokia、LG 等品牌都已經發表了旗下的 5G 手機。推估來說，會比蘋果還晚發表 5G 手機的，很可能僅有 Google(Pixel品牌手機)。雖然從發表時間來說都比其他品牌來得晚，但是對應 5G 網路的建設來說，2020 年才推出 5G 手機，時機是更恰到好處。但是若是 5G iPhone 不幸延後發表，不僅可能錯過 5G 手機需求爆發的時機，對於蘋果後續產品整體布局，勢必也將帶來巨大影響。

(中時電子報)