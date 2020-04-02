大陸新冠肺炎疫情雖已放緩，但如何防範「隱形」的無症狀感染者以避免疫情復發，成為現階段防疫的首要任務。知名病毒學專家、香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁周三（4月1日）接受內媒訪問時表示，無症狀感染者的出現，與自身免疫系統有關。

據港媒報導。無症狀感染者可分為兩種，一是感染者核酸檢測顯示受感染，經過14天潛伏期的觀察，卻無任何症狀與體徵；二是感染者核酸檢測顯示受感染，採樣時無症狀或體徵，但隨後出現某種臨床表現。

金冬雁解釋，病毒在野外的宿主身上，如新冠病毒在蝙蝠身上就不會表現出症狀，或中東呼吸綜合症（MERS）病毒在駱駝身上致病性也很低。過去已經存在可以感染人類的4種冠狀病毒，都只會引起普通感冒，所以新冠病毒出現無症狀患者並不稀奇。

因為病人的症狀主要由免疫反應造成，如果病毒沒有激起患者的免疫反應，就不會表現出症狀。他舉例，如果患者免疫反應很強，就能把大部分病毒抑制，便可能表現為無症狀。另一情況是患者免疫缺損或者免疫被抑制，出現症狀的可能性也較低。目前來看，新冠病毒無症狀感染者的比例相對於沙士和MERS較高。

(中時 )