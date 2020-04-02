新冠肺炎在歐美大爆發，許多海外國人紛紛返國避難，卻也導致居家檢疫人數暴增，對此新黨籍台北市議員侯漢廷在臉書發文，提出6點加強建議，包括檢疫包應由中央統一乃至於處理返台空窗問題。

身為北投士林選區議員的侯漢廷表示，士林隔離人數為台北市第三高行政區，全北市許多里的隔離人數早非當時疫情指揮中心認為「一位里長服務5人以下恰當」，實際人數遠超十倍以上！政府系統由基層的里長、里幹事跟返台隔離者聯繫，他們必須每天打關懷電話、甚至代為跑腿代購民生用品，若遇到不配合者，更傷腦筋！

侯漢廷指出，經由與里長的會談，及結合他過去接觸的實際案例，發現中央在疫情方面，還有下列可加強：

一、1922專線訓練不足。

他們因為需要協助的個案打過電話試圖了解「返台卻無家可歸、礙於規則無法住防疫旅館」之解決辦法。一問三不知，結果要他們轉1999。里長也反應，許多隔離民眾要問確診、防疫、隔離相關問題，都是同樣情況，還有接線人員邊講電話邊吃飯，顯見訓練要加強。

二、返台空窗宜速補。

假設里民週一返台，里辦公室要到週二才能掌握到(早期要要三天，逐漸改善)，並與之聯絡、周三才送檢疫包。當中相差的一兩天，里民會「不知道」狀況，可能為了買東西到處走、也可能不知道該如何隔離、如何找旅館。

三、宣導不足再加強。

返台者的兩個問題：不知道回台後具體要做什麼、家人打了1922被踢皮球。對防疫及一旦確診的處理流程一頭霧水。返台會填寫「入境檢疫系統」、「健康聲明」，然而從上飛機到落地出關，沒有宣導「回台該做什麼與不該做什麼」的詳細sop注意事項。

四、檢疫包應由中央統一。

里民各自返家或至旅館，里長里幹事才由區公所領取物資發放，各縣市提供物資不同、甚至台北各行政區也不同！有台北A區因為隔離人多訂不到統一泡麵而先不發泡麵，B區卻先訂到泡麵而能先發的情形，怪了？非得要統一的麵？

五、被疏忽的案例。

他親自接到個案，返台後無家可歸、現金不足以負擔14天防疫旅館費用、普通旅館拒收。該人找警局，警局找到侯漢廷服務處，他們與警局建議申請檢疫所、卻需隔天才能入住、當晚恐露宿街頭。所幸後來順利解決，先前北投亦有一名待在警局前過夜，可見非特別個案。

六、綜合建議

目前每天仍有約兩千名人士返台。

首先：應直接在飛機播放宣導片、機場提供返台說明手冊，清楚備註檢疫、隔離乃至不幸發燒後等注意事項。

其次：並直接於機場發送三天份之檢疫包，一旦離開機場，拿了檢疫包返家或至旅館，後續由地方民政系統接手、再補充物資。

(中時 )