台中市南屯區的彩虹眷村吸引各地遊客及青年朋友來拍照。（陳世宗攝）

台中市府執行「擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠活動」共計申請22萬1700餘間房，觀旅局加派人力加速辦理「擴大國旅秋冬遊自由行旅客住優惠活動」補助款審核作業，全數審查通過，補助款已撥付96.7％至旅宿業者指定銀行帳戶，最後一批補助款於近日內撥付。

觀旅局長林筱淇說，自108年9月至109年1月共5個月期間，全台來台中旅遊住宿熱烈踴躍，總計向中央申請5次補助款，共計新台幣2億5025萬間房補助名額，執行完成22萬1700餘間房，較中央框列台中市10萬間房補助名額大幅增加1.21倍，為6都申請經費排名第1，執行數排名第2，成效優異。

林筱淇指出，以交通部觀光局107年統計國民旅遊住宿旅客平均每人消費金額新台幣4911元以及1間房2人住宿估算，為台中市創造觀光產值約新臺幣21.78億元。

觀旅局為減輕旅宿業者因新冠肺炎疫情衝繫造成營運資金短缺壓力，加派人力全力辦理秋冬遊補助款審核作業並簡化作業流程；自3月2日活動收件截止日起至3月26日止，1個月以內全數審核通過旅宿業者申請秋冬遊補助案件22萬1700餘房，總計已撥款2億2148萬餘元，最後一批補助款於近日內撥付。

觀旅局強調，為確保來台中旅客有安全無虞住宿環境，市府依照中央防疫規範訂定「臺中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，中市現有512家旅宿業，只要主動實施防疫標準作業流程，經審核通過即核發「安心旅宿」標章貼紙；自3月24日推出後，已有超過272家旅宿業者申請，審核通過213家，讓各地旅客都能安心又開心的來台中旅遊住宿。

(中時 )