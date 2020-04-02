新冠肺炎疫情全球蔓延，經濟衰退似乎已成定局。專家分析，這波疫情的造成的危機與以往不同，若想終止這局面，關鍵在於美國何時實施全面封鎖，以應對這場危機。

法盛盧米斯賽勒斯投資長Jae Park指出，這次危機與以往的危機不同，這並非與一個過度貪婪、違約、詐欺相關的資產泡沫，也不是因為國家、貨幣管理不善，或是人為經濟體系相關的資產泡沫。這波疫情可能造成更嚴重的影響，因為所有非必要的經濟活動都暫停了。現在大家關心的問題是底部在哪裡？他說，關鍵在於各國的政策行動，以及人們如何面對這場危機。

由於疫情持續蔓延，不少國家宣布鎖國。Jae Park分析，美國只要一天不實施全國性的封鎖令，經濟出現嚴重衰退的機率就會上升。

盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊提出了可能發生的情況。假設美國在4月初宣布全國封鎖，美國經濟有望在第三季復甦，疫情將在4月20日達到高峰。屆時新增病例將放緩，5月上旬可望解除隔離，美國經濟則會在6月1日左右跌至低點。但封鎖時間若延後一個月，醫療系統恐將不堪重負，可能造成更大的生命損失，經濟在第四季或更長時間內都難以恢復。

(中時電子報)