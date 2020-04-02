天氣回暖，就知道春天不遠了。每到春天，綠色、有著濃郁茶香的抹茶，就成為店家的主打商品。

而說到抹茶，就絕對不能錯過宇治市這個地方，位於日本京都南方的宇治，可以說是抹茶的聖地。來自日本的起司塔品牌，就用宇治抹茶入味，「宇治抹茶起司塔」在經典原味起司塔上先加上一層厚厚滑順濃郁的栗子和紅豆泥，緊接著以來自京都府宇治抹茶調配的鮮奶油豪邁的覆蓋，最後還畫上日本獨特的「枯山水」造景，風味一絕。

抹茶舒芙蕾蜜糖吐司。（圖／Dazzling Cafe提供）

曾經以蜜糖吐司掀起熱潮的品牌，將抹茶與蜜糖吐司結合，「抹茶舒芙蕾蜜糖吐司」是將特製的金黃色蜜糖吐司，擠上滿滿的香濃抹茶卡士達，切開後抹茶卡士達餡爆漿而出。旁邊的蜜糖吐司塊則是淋上旋轉鮮奶油，並放上黃豆粉及紅豆餡。享用前再淋上特製的濃厚系抹茶淋醬，使抹茶醬與蜜糖吐司充份結合，讓外酥內軟吐司賦予清雅抹茶風味。

抹茶金磚協奏曲。（圖／Dazzling Cafe提供）

「抹茶金磚協奏曲」是一款結合日式風格的精緻甜點，包含日式金磚蜜糖吐司與抹茶大福兩個部分。抹茶金磚是以魔術方塊為發想，內餡部份分為三層，分別為烤吐司、抹茶甘納許、卡士達香堤層次堆疊，經過冷凍後再裹上鏡面白巧克力與抹茶巧克力，口感層次豐富不甜膩，吃起來猶如雪糕般的滑順香濃。旁邊則是搭配抹茶大福與紅豆泥，抹茶大福裡滿滿的內餡，由抹茶卡士達香堤、紅豆餡、抹茶餡組成，最上層灑上黃豆粉，整體搭配加上畫盤裝飾，呈現滿滿的日式風情。

抹茶／焙茶蛋捲。（圖／一〇八抹茶茶廊提供）

來自日本的抹茶甜品專門店，原本就以抹茶為主力口味，最近新推出每日現場製作的抹茶及焙茶雪茄蛋捲（Cigare），入口口感紮實，還吃得到回甘茶韻，出爐時飄香的美味，更是引人食慾。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)