女星郭雪芙出道多年，歌唱、演技都受到粉絲喜愛，不過其實她近來身體出了問題，甚至為此決定半年都不拍戲！打算在家好好調養身體的郭雪芙，也因此開始經營Youtube頻道，儼然成為「網紅新星」。

據《ETtoday》報導，郭雪芙雖然看起來是健康寶寶，但其實有「先天性關節鬆」隱疾，就連運動太激烈，都可能會造成關節鬆脫、沾黏，也曾惡化到長期睡不好、腰酸背痛。

但是郭雪芙出道至今都沒有空檔能好好休息，去年11月手上的戲劇殺青後舊疾復發，這次她決定半年不拍戲，要努力調養身體。她表示，這段時間也可以讓自己沉澱一下，好好感受生活，「多花時間在自己想做的事情上。」

郭雪芙的Youtube頻道。（圖／Youtube）

郭雪芙約1個月前開始在Youtube頻道上傳影片，目前在「不工作，要幹嘛？」系列已上傳7支影片，訂閱人數來到3.5萬人次，單支影片觀看人數最多達12萬人次，成為網紅界的一顆新星。

郭雪芙笑稱自己如果不工作就是在耍廢，宅在家裡只會吃、睡和打電動、看動漫、和貓玩。趁著這段休息時間，郭雪芙也剪了一頭清爽俐落的短髮，滿足的當一個「最宅網紅」；經紀人則表示，郭雪芙還是願意嘗式各種好的角色，也持續有討論一些劇本和代言活動。

郭雪芙新髮型。（圖／郭雪芙 Puff 臉書）

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(中時電子報)