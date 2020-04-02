正當全球體壇都因新冠肺炎大停擺，中職確定4月11日閉門開打，領先全球成為最早開打的職棒，這連世界棒壘總會（WBSC）也特地撰文認證，貼出新聞後羨煞不少外國網友。

世界棒壘總會提到，中職是2020年第一個開打的職棒，也提到中職會長吳志揚的說法，會依照中央政策，將每場參與人數限制在150至200人之間，遠低於室外大型集會的500人上限。還分享了中職先前將Logo上打者圖案改成戴口罩洗手的新大頭貼，呼籲大家「洗手洗起來，中職陪你宅」。

韓職原定於4月21開幕，日職則以4月24日開打為目標，不過日韓都有將開幕日在延到5月以後的可能性，中職成了全球「棒球荒」中的綠洲，因此新聞一貼出來，紛紛有外國網友留言，「我在美國有辦法看到嗎？」、「希望在澳洲也有轉播，這樣我們就能看了」、「網路上能收看嗎？」若中職能把握機會滿足外國球迷，也是一個將中職推銷到全世界的好方法。

(中時 )