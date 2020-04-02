新冠肺炎疫情延燒，第一線醫護人員進出隔離病房照顧確診病患，需全身著全罩面罩、防護衣與兩層手套等厚重裝備，每次穿脫就耗費約莫10~20分鐘的時間，還要再花上10分鐘為病患量測各種生理數據，若稍有閃失，徒增感染風險，振興醫院利用遠距照護，即將原本用來照護居家心臟衰竭患者所使用的血壓、血氧儀，配置到隔離病房，監控隔離患者的血壓、心跳與血氧濃度，另亦首次引進監控體溫的即時體溫貼片監控系統，對隔離患者進行24小時體溫監測，院方因而多次即時抓到病患發燒，盡速予以診治。

振興醫院「遠距照護中心」團隊、心臟血管內科主治醫師陳冠群表示，即時體溫監控系統有別於當前常用的額溫或紅外線體溫監控方式，採用的是由台灣自行研發的智慧體溫貼片，將僅郵票大小貼片貼於患者腋下皮膚，再搭配低功率藍芽接收器，便可持續監控患者體溫，每五鐘記錄一次，透過此一即時體溫監控系統，團隊多次抓到個案發燒的狀況，可以更精確掌握患者病情並及時處置，進而提升患者安全的照護。

負壓隔離病房護理長楊淑如表示，罹患新冠肺炎病患者幾乎都會發燒，住在負壓隔離病房的確診或疑似病患，每日要多次量測體溫、血壓、血氧變化，並將狀況回報給主治醫師後，等醫師處方藥物，護理人員需再次進入病室給藥治療，為此護理人員每日需進出隔離病房達12次之多。每次進入隔離病房都要重裝備，不僅穿脫耗時，還要再花上10分鐘為病患量測各種生理數據，而且還不能攜帶任何紙筆輔助記錄數據，照護病患一多，無形中也增加了錯誤的機率。

振興醫院胸腔內科主任陳威廷認為，引進這些系統後，醫護人員可以在不進入隔離病房的前提下，便事先擷取到病患重要的生理數據。在提昇照護品質同時，大大減少了醫護人員進出隔離病房的頻率達6次之多，給藥治療也只需短短30秒即可完成。大大提高照護的效率的同時，也減少了防護設備的損耗。

振興院長魏崢表示，醫院透過遠距照護中心和即時體溫監控系統等智慧科技防疫，即時掌握高風險病患的健康狀況，降低醫護人員染病風險，更減輕第一線護護人員的工作負擔和心理壓力，讓醫療人力物力能做更有效運用，為新冠病毒肺炎的長期抗戰，做好準備。

(中時 )