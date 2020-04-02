陸1月保險保費收入逾1500億人幣 11:072020/04/02 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸銀保監會近日公布1月大陸財產保險公司經營情況表。大陸原保險保費累計收入1577億（人民幣，下同），其中，企業財產保險收入90億元，家庭財產保險收入14億元，機動車輛保險收入850億元，工程保險收入21億元，責任保險收入108億元，保證保險收入124億元，農業保險收入65億元，健康險收入186億元，意外險收入56億元。 (旺報 ) #收入 #保險 #大陸 #財產 #財產保險 也許您會感興趣 推薦閱讀 壽險業總動員 紛推抗疫保單 04:092020/03/29 金融．稅務 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 農業保險法草案 今立法院審議 04:102020/03/30 投資理財 善用保險金信託 守護家人 04:102020/03/30 投資理財 陸央行降息20bp 預計4月1年期LPR將跟進調降 09:312020/03/31 兩岸 家族8人裝瘋詐保5千萬 檢苦勸：回頭是岸 12:482020/03/31 社會 疫情傷經濟 振衰首需擴內需 04:092020/04/01 焦點新聞 人幣資產看旺 將成新型避險資產 04:092020/04/01 焦點新聞 不再擔心沒錢投保 彰化縣為8千弱勢投保微型保險 12:462020/04/01 生活 彰縣府為8000位弱勢投保微型保險 04:102020/04/02 地方新聞 兩岸熱門新聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 - 兩岸 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 美國擬加強對陸出口管制 美專家感嘆這樣說 - 兩岸 - 旺報 發現數例無症狀感染 河南郟縣再次封村、封社區 - 兩岸 - 旺報 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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