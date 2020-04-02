大陸銀保監會近日公布1月大陸財產保險公司經營情況表。大陸原保險保費累計收入1577億（人民幣，下同），其中，企業財產保險收入90億元，家庭財產保險收入14億元，機動車輛保險收入850億元，工程保險收入21億元，責任保險收入108億元，保證保險收入124億元，農業保險收入65億元，健康險收入186億元，意外險收入56億元。

(旺報 )

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