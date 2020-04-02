中國國民黨主席江啟臣1日頒發22縣市黨部主委派任書，彰化縣黨部主委由現任議員張錦昆接任，張曼莉也在3月31日卸下主委職務，感性表示服務黨職30餘年，階段性任務已完成，在黨最艱困之際，張錦昆勇於承擔，必能帶領黨浴火重生，張錦昆表示，當務之急，就是彰化縣26鄉鎮市黨部義務主任要找到適任民代來兼任。

國民黨彰化縣黨部人事新布局，張曼莉感謝支持與愛護，「今後尚祈不吝賜教」，指出春暖花開，大地春回，是改革契機，亦是新的開始。

接任主委張錦昆也是現任縣議員，擔任過第15、16、17屆彰化縣議員，改制前補選員林鎮第16屆鎮長、第17屆鎮長及員林市第1屆市長。目前是19屆彰化縣議員。

張錦昆是彰化縣黨部首位以民代兼任主委一職，指出國民黨財務是沉重負擔 ，國民黨黨產遭黨產會凍結，地方縣市黨部主委都要自想辦法籌措財源，目前黨部的組織架構人力及水電等基本開支已經非常緊縮，當務之急是重新來部署，26鄉鎮市黨部主任一職都將尋覓目前擔任民代來兼任。

(中時 )