上海市衛生健康委員會4月2日通報，4月1日0至24時，新增6例境外輸入性新冠肺炎確診病例，新增治愈出院2例。

病例1至5均為為大陸籍，在俄羅斯工作，3月29日自俄羅斯出發，3月30日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例2在美國留學，3月17日自美國出發，經新加坡轉機後於3月18日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例3，在英國留學，3月27日自英國出發，3月28日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例4在俄羅斯工作，3月29日自俄羅斯出發，3月30日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例5為中國籍，在英國留學，3月29日自英國出發，經芬蘭轉機後於3月30日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例6為美國籍，在英國留學，3月29日自英國出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

6例境外輸入性確診病例均已轉至定點醫療機構救治，已追踪同航班的密切接觸者34人，均已落實集中隔離觀察。

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(旺報 )