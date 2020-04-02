JYJ成員金在中昨(1日)稱罹患新冠肺炎，結果不到1小時內又自首稱是「愚人節玩笑」，引發軒然大波，韓國網友怒上青瓦台網站請願要求懲罰金在中，消息傳到PTT，台灣網友則虧他成了「確診中」。韓媒報導，多次散布假消息引發民眾不安可能處以一年以下有期徒刑，但警方表示，因金在中沒有反覆發布假消息，而是只發一次，被懲罰的機率很低。

金在中昨晚二度發表道歉聲明，稱自己的父親日前接受肺癌手術，在醫院內看到醫護人員為抗疫做出的努力，相反的是周遭人穿著普通衣服在沒戴口罩的狀態下如往常無異的享受生活，更讓他覺得應該提高警覺心，還稱：「今天的文章雖然有些過分，但如果因此引發矚目的話，或許會有更多人聽勸？」

而人在日本工作的金在中，昨晚緊急取消了NHK廣播節目「古家正亨のPOP★A」，今風波繼續延燒，原定5日在5日在NHK BS premium的「《the covers》名曲選2020」演出也突然宣布取消，3日將參加音樂廣播《M Station》特別節目是否也被取消則是未知數。

另一方面，韓國網友也不領情金在中的道歉，昨下午已有人在青瓦台請願嚴懲金在中，截自2日凌晨已超過2萬人連署。韓國警方則說，根據當地法律，多次散播造成人民恐慌的假消息，將處以1年以下有期徒刑或罰款1000萬以下韓元（約24萬台幣），但因金在中並沒多次傳播，可能無法適用這項罰則，而南韓中央防疫對策本部表示，正在討論此例是否適用《傳染病防治法》第18條，若未有正當理由提出假資料，最高可處2年以下有期徒刑和2000萬以下韓元罰金（約48萬台幣）。

(中時電子報)