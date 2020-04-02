貝萊德（Blackrock）董事總經理Amer Bisat於杜拜時間4月1日表示，受新冠疫情影響，2020年上半年全球經濟可能萎縮11％，經濟產出損失6兆元（美元，下同）。Bisat表示，這次的經濟衰退要比2008年嚴重，也比1918年的西班牙流感期間的狀況嚴重。

此外，他直言，這不會像1930年全球大蕭條那麼嚴重，當時的經濟衰退糟糕得多，但這次肯定會是第二糟糕的經濟衝擊。

對於當前疫情衝擊就業的情況，Bisat表示，保守估計，1至6月將減少500萬個就業崗位；他進一步說明，如果考慮到就業不足、工作時間縮短和薪資下調等情況，就業狀況還會更糟。

當被問及迄今為止的政策反應是否與此次沖擊相稱時，Bisat表示，從政治上講，答案絕對是否定的；但話鋒一轉，他也讚揚各國政府及央行採取的經濟措施，他表示，2月至3月期間，全球為應對肺炎疫情而推出的財政刺激措施規模，是將在未來6個月左右的時間，向全球拋出5兆元。

Bisat強調，若再加上全球有65次降息，20多個國家已經宣布了某種形式的量化寬鬆，如何將這些轉化為刺激？這很複雜，但事實是這是前所未有的。

對於後續的經濟走向，Bisat把新冠疫情帶來的經濟衝擊比作自然災害，他表示，自然災害通常會，「帶來隨後的強勁復甦」；但不同於自然災害之處是，從疫情影響中復蘇「可能不會很強勁」，因圍繞衝擊何時結束、疫情是否回再次爆發以及疫情在全球爆發的性質，都存在不確定性。

Bisat說，考慮到各國採取了強有力的措施，以及被壓抑的需求，之後的復甦將非常、非常迅速。

Bisat預估，「經濟將呈V型，對我來說問題是：這次V型復甦是否足以抵消衰退期間的產量損失？我認為答案是不會」；他還預測，「全球GDP將損失2至3個百分點。」

(旺報 )