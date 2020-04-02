山東省青島市公布新增1例英國輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例，而這位確診病例起初為無症狀感染者。

公告指出，19歲劉姓女留學生，在英國留學。由曼徹斯特經新加坡轉機於3月20日抵達北京首都機場，3月21日青島市將其與18位由京入境回青人員「點對點」運送至西海岸新區集中隔離點進行醫學觀察。3月24日劉某經西海岸新區疾控中心核酸檢測陽性，遂轉至西海岸新區中心醫院隔離檢查，同車人員均納入密切接觸者進行醫學觀察；當日劉某經市疾控中心核酸複檢陽性，報告為無症狀感染者。4月1日劉某出現發熱、咳嗽等症狀，肺部CT電腦斷層掃描顯示肺炎，專家組確診為普通型病例，現已轉至定點醫院隔離治療。

截至4月1日24時，青島市累計確診本地新型冠狀病毒肺炎病例61例，其中治癒出院60例，死亡1例；境外輸入病例10例，其中義大利、美國各1例，法國、德國各2例，英國4例，均在定點醫院接受隔離治療。現有無症狀感染者3例，均為境外輸入，均在醫療機構隔離觀察治療，其密切接觸者均在集中隔離點進行醫學觀察。目前全市納入醫學觀察的密切接觸者共258人。

(旺報 )