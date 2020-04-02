美國原油價格2日（周四）飆漲近5％，扭轉前一日大跌頹勢，儘管市場對於經濟衰退疑慮猶存，但分析師認為美國油價在20美元獲得技術性支撐。

美國西德州中級原油期價一度躍升1.16美元至每桶21.47美元，隨後漲幅收斂至4.8％或0.97美元，報每桶21.28美元。

因美國原油庫存大增1,380萬桶，創2016年以來最高單周紀錄，使得周三布蘭特原油價格崩跌6％。

CMC Markets市場首席策略師Michael McCarthy認為，美國原油期價看來在每桶20美元取得技術性支撐。

(工商 )