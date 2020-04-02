美國原油期價反彈5％ 11:142020/04/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國原油價格2日（周四）飆漲近5％，扭轉前一日大跌頹勢，儘管市場對於經濟衰退疑慮猶存，但分析師認為美國油價在20美元獲得技術性支撐。 美國西德州中級原油期價一度躍升1.16美元至每桶21.47美元，隨後漲幅收斂至4.8％或0.97美元，報每桶21.28美元。 因美國原油庫存大增1,380萬桶，創2016年以來最高單周紀錄，使得周三布蘭特原油價格崩跌6％。 CMC Markets市場首席策略師Michael McCarthy認為，美國原油期價看來在每桶20美元取得技術性支撐。 (工商 ) #美國原油 #期價 #技術性 #支撐 #每桶 也許您會感興趣 推薦閱讀 台塑四寶 營運陷長期抗戰 04:102020/03/30 財經要聞 美國原油價格 跌破每桶20美元 17:152020/03/30 財經 雙利空夾擊 油價驚見1字頭 04:102020/03/31 全球財經 《國際油價》周一美油期價跌破20美元 倫敦原油創18年低點 10:012020/03/31 財經 《國際經濟》美俄同意穩定油價 紐約期油強彈逾6％ 12:502020/03/31 財經 川普與普丁熱線 油價自18年低點反彈 13:472020/03/31 財經 供給滿溢 石油比啤酒還便宜 04:102020/04/01 全球財經 儲油快爆滿 石油業恐掀停產潮 04:102020/04/01 全球財經 《國際油價》好壞消息參半 周二國際原油期價漲跌互見 10:002020/04/01 財經 4月氣價全降 瓦斯每桶省百元 04:102020/04/02 產業．科技 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 不只沙俄大戰！油價又遭殺 背後兇手抓到了 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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