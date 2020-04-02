汽車研究公司Wards Intelligence 1日（周三）公布，美國3月輕型車（light vehicle）銷售較2月衰退27％，因新冠肺炎疫情加劇，衝擊全美多數經銷商業績。

3月美國共計銷售99萬2,392輛車，遠遜於2月的140萬輛。

Wards Intelligence指出，3月美國汽車與輕卡車經季節性調整銷售年率為1,140萬輛，低於2月的年率1,680萬輛。

穆迪上周五下修今年全球車市業績，其中預估美國輕型車銷售將銳減至少15％。

(工商 )

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