美國3月汽車銷售衰退27％ 11:142020/04/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車研究公司Wards Intelligence 1日（周三）公布，美國3月輕型車（light vehicle）銷售較2月衰退27％，因新冠肺炎疫情加劇，衝擊全美多數經銷商業績。 3月美國共計銷售99萬2,392輛車，遠遜於2月的140萬輛。 Wards Intelligence指出，3月美國汽車與輕卡車經季節性調整銷售年率為1,140萬輛，低於2月的年率1,680萬輛。 穆迪上周五下修今年全球車市業績，其中預估美國輕型車銷售將銳減至少15％。 (工商 ) #全球 #美國 #銷售 #萬輛 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳人壽專欄－全球經濟 靜待爆炸性復甦 04:092020/03/29 財經要聞 美國成台海麻煩製造者 04:102020/03/29 時論廣場 美軍疫情擴散 危機重重 04:102020/03/31 論壇廣場 觀念平台－現金為王的市場博弈 04:102020/03/31 產業特刊 陸多地推汽車消費新政 04:102020/03/31 全球財經 油價走低 富邦證：新世代汽車供應鏈趨勢不變 11:042020/03/31 財經 和泰車3月飆速 前30天新車銷售破3.2萬輛 11:402020/03/31 財經 多重利空 比亞迪2019年淨利下滑42％ 21:112020/03/31 財經 3月最後一日汽車銷售爆4,800輛天量! 12:432020/04/01 財經 騎車防疫成風潮 3月機車銷量飆7.45萬輛 04:092020/04/02 財經要聞 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 美股若中鏢暴跌40％！末日博士驚爆川普玩完了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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