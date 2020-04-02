人民幣中間價跌貶值224基點 11:142020/04/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報7.0995，較上日的7.0771，貶值224個基點或0.32％，創3月24日以來新低。 此外，人行連續第二日暫停逆回購。人行公佈，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。本周無逆回購到期，單日既無資金投放亦無回籠。 (工商 ) #貶值 #基點 #人行 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 美元流動性仍緊 有反彈可能 04:102020/03/30 焦點新聞 人行逆回購降息20點 春節後第二度下調 11:232020/03/30 財經 股匯同步開低 新台幣轉升後尾盤又收貶 16:302020/03/30 財經 降息風向球 陸下調逆回購利率 04:102020/03/31 焦點新聞 人行重啟逆回購 利率大降20個基點 04:102020/03/31 財經要聞 助中小企融資 人行超力度降息 04:102020/03/31 全球財經 人行專家： 建議大陸今年不設GDP增長目標 09:342020/03/31 兩岸 人行官員建議 今年不再設定GDP增長目標 10:592020/03/31 財經 陸3月PMI遠勝預期 人民幣匯價走高 11:042020/03/31 財經 《金融》今年來貶26％ 南非幣成市場黑天鵝？ 12:502020/04/01 財經 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 不只沙俄大戰！油價又遭殺 背後兇手抓到了 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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