人民幣兌美元中間價報7.0995，較上日的7.0771，貶值224個基點或0.32％，創3月24日以來新低。

此外，人行連續第二日暫停逆回購。人行公佈，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。本周無逆回購到期，單日既無資金投放亦無回籠。

(工商 )