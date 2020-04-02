陸股三大指數小幅開低，上證指數開盤報2,720點，跌14點或0.52％；現報2,725點，跌9點或0.33％；深成指開盤報9,910點，跌41點或0.42％；現報9,929點，跌21點或0.22％；創業板指數開盤報1,860點，跌4點或0.25％。

各類股全線下滑，有色金屬股跌近1％；水泥、金融、鋼鐵、房地產、電力、化工、煤炭、石油股偏軟。

(工商 )