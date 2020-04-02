陸股三大指數開低 滬指開盤微跌0.33％ 11:142020/04/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數小幅開低，上證指數開盤報2,720點，跌14點或0.52％；現報2,725點，跌9點或0.33％；深成指開盤報9,910點，跌41點或0.42％；現報9,929點，跌21點或0.22％；創業板指數開盤報1,860點，跌4點或0.25％。 各類股全線下滑，有色金屬股跌近1％；水泥、金融、鋼鐵、房地產、電力、化工、煤炭、石油股偏軟。 (工商 ) #開盤 #陸股 #三大指數 #現報 #滬指 也許您會感興趣 推薦閱讀 放眼中長期 卡位陸股基金 04:102020/03/30 投資理財 估值偏低＋政策作多 A股後市不看淡 04:102020/03/30 投資理財 陸股30日午盤 深市跌近3％ 12:012020/03/30 財經 陸股今日開紅盤 半導體、金融股大漲 09:442020/03/31 兩岸 陸3月製造業PMI大舉回升 A股開高 10:392020/03/31 財經 滬指漲勢縮窄 午盤收升0.42％ 農業股集體大漲 12:012020/03/31 財經 滬指開高走低 終場收漲0.11％ 農業類股表現活躍 16:202020/03/31 財經 歐美經濟深陷疫情泥淖 專家看這關鍵搶進陸股 17:152020/03/31 財經 國外指數期貨贏家專欄－疫情續增溫 美股面臨月線反壓 04:102020/04/01 證券．權證 陸股 疫情趨緩後再啟動能 04:102020/04/01 投資理財 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 美股若中鏢暴跌40％！末日博士驚爆川普玩完了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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