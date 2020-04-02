恒指開低247點 匯控開盤跌3％ 11:142020/04/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股三大指數昨日大跌4.4％，道指收盤大跌近千點。港股今早開低逾兩百點。恒指開低247點報22,838點，國企指數開低138點報9,266點。 個股方面，昨日重創一成的匯控開低2.9％報38.8港元，再創2009年金融海嘯後新低。 騰訊開低1.2％，報370港元。 平保開低2％，報73.8港元。 友邦開低1.9％，報68.4港元。 (工商 ) #港元 #匯控 #點報 #恒指 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸A股開盤兩市低開 科技股跌幅大 09:562020/03/30 財經 大波動後漸趨平靜 美股開盤道瓊小漲41點 21:312020/03/30 財經 買1股爽拿2200元餐券 王品開盤飆漲停 09:162020/03/31 財經 陸3月製造業PMI大舉回升 A股開高 10:392020/03/31 財經 前晚美股收升帶動 恒指開高逾400點 10:402020/03/31 財經 創史上最差Q1表現！美股開低後翻紅 台積電ADR強彈逾2％ 21:352020/03/31 財經 美股又重挫！台股開盤小跌20點 當心連假前賣壓 09:032020/04/01 財經 李寧遭家族減持7千萬股 早盤一度跌4％ 10:532020/04/01 財經 清明後大盤若變色 國安基金必要時進場 14:102020/04/01 財經 川普警告美國將迎來「痛苦2周」 美股開盤大跌逾800點 21:332020/04/01 財經 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 不只沙俄大戰！油價又遭殺 背後兇手抓到了 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。