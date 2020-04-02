美股三大指數昨日大跌4.4％，道指收盤大跌近千點。港股今早開低逾兩百點。恒指開低247點報22,838點，國企指數開低138點報9,266點。

個股方面，昨日重創一成的匯控開低2.9％報38.8港元，再創2009年金融海嘯後新低。

騰訊開低1.2％，報370港元。

平保開低2％，報73.8港元。

友邦開低1.9％，報68.4港元。

(工商 )

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