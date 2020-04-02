3月推案量「疫」落千丈，房市「旺季不旺」！預售推案量創下9年新低紀錄，住展雜誌今（2）日最新出爐的統計，北台灣（新竹以北含宜蘭）今年3月新成屋、預售屋推案量僅約742.38億元。

住展統計，3月推案量比去年同期（1,111.17）銳減362.79億元，年減幅近三成三，並創下2011年（696.83億元）以後、近9年來同期新低量，年減幅則創下2009年以後、近11年最大值，新建案市場推案呈現「旺季不旺」的情況。

住展雜誌研發長何世昌表示，建商推案信心與意願下滑，主因源自於對新冠肺炎疫情衝擊市況的擔憂，只能延推緩推案來因應市況劇變。雖然3月案量下滑，但推案量與減幅都符合預期，今年329檔實際推案量大致會落在1,500億至1,600億之間。

在個別縣市方面，新北市今年3月份新建案推案量近290億元，較去年同期驟減約百餘億元，推案量縮水金額為北台灣之冠。桃園市今年3月推案量約240億元，較去年同期減約60億元。台北市今年3月推案量近2百億元，較去年同期減約30餘億元；北市案量縮水較少，主要是去年同期推案量基期較低所致。

台北市、新北市和桃園等北台灣三都，3月推案量大跳水。

至於與電子業景氣關聯度較高的新竹房市，近期電子科技業因疫情而籠罩在斷料、斷鏈與外銷出口衰退的陰霾中，3月份推案量更不到去年的一半。

(工商 )