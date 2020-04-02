中央流行疫情指揮中心4月1日下午才公布「社交距離注意事項」，中天電視台晚間播出的「新聞深喉嚨」，來賓都已戴上口罩錄影。(圖/擷自中天電視)

2020.04.01新聞深喉嚨 清明連假怎防疫？大眾運輸拒「無罩」 為愛保持「社交距離」！

新冠肺炎疫情肆虐，為降低傳染風險，中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，建議民眾室內應距離1.5公尺、室外1公尺，避免近距離接觸，如無法維持就須戴口罩。規定上路後，有網友一開電視就被映入眼簾的畫面嚇到，驚呼：「怎麼會這樣？！」。

有網友在PTT發文表示，晚上打開電視想看政論節目時，發現節目中的來賓竟全都戴著口罩，讓他震呼：「怎麼突然這樣？第一次看到這種畫面！」貼文一出，引起網友熱烈討論，並紛紛回應「現在規定沒1.5公尺都要戴口罩」、「沒辦法保持社交距離就戴口罩」。

中央流行疫情指揮中心昨天下午才剛公布社交距離注意事項，中天電視台昨晚播出的「新聞深喉嚨」已超前部署，包括名嘴、來賓全戴著口罩錄影，難得一見的畫面還被PO上臉書，也有其他電視台也陸續跟進。

(中時電子報)