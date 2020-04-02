味全龍隊粉絲專頁昨預告將有新人入團，今(2日)正式揭曉，新人就是味全龍隊的吉祥物，造型也搶先於今日曝光，即起到15日開放所有球迷命名。前天Rakuten Monkeys 新吉祥物命名活動也才起跑，中職五隊吉祥物在味全龍「新人」報到後，全員到齊，未來中職球場「場邊」將更熱鬧！

味全龍隊創辦人魏應充的個人粉絲團昨出現趣味對話截圖，小編代替創辦人關切球隊防疫情況時，領隊吳德威率先報告球團落實分組辦公，並且在台北、斗六兩地辦公！緊接葉總回報球隊一切平安。火哥搞笑答覆我就是火，但體溫絕對沒超標，泰山也說揮棒前一定勤洗手。此時出現身分不明的「新人」，被斗哥質疑為何沒放頭像！

魏應充董事長叮嚀分組辦公對話。（味全龍提供／鄧心瑜傳真）

謎底今天揭曉，這位「新人」原來是龍隊吉祥物，近日正式到龍隊入團報到。在富邦悍將的吉祥物Frankie、統一獅萊恩與盈盈、中信兄弟小翔之外，Rakuten Monkeys跟龍隊的吉祥物造型這兩天陸續曝光，中職五隊吉祥物宣告全員到齊！

味全龍表示，球團推手魏應充先生自球隊復出後，一直很關心球員，過去也經常到球隊視察。近期新冠肺炎疫情不斷延燒，創辦人也透過家人轉達對球隊的關心，叮嚀球團要妥善照顧球員健康。因應防疫需求，龍隊嚴格落實減少人員進出球場的聯盟規定，因此未安排「新人」到球場跟大家見面，先在網路上跟球迷照面，同時也趁連假期間，邀請所有球迷、龍迷們，一起來替味全龍的吉祥物命名，即日起到15日止，只要參與命名的球迷，就有機會可抽到2000元商城購物金和吉祥物拍立得乙張，獎項共有3名。

除了邀請球迷一起來替吉祥物命名之外，兒童節連假期間官方商城也首次推出童裝服飾，讓家中小小龍迷都能穿上應援。味全龍隊應援影片即(2日)起將開始陸續上傳至【味全龍】官方Youtube頻道，由啦啦隊長勛雞與小龍女帶領大家一起學習應援動作，其中包括了朱祥麟、郭天信等球員個人應援曲以及局間應援歌曲，歡迎所有球迷防疫在家可以跟著活動筋骨、一起學起來，盼疫情早日退散，等待球迷進場與我們一起動起來。

(中時 )