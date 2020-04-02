2019年新型冠狀病毒(COVID-19)疫情在全球開始大爆發，全球近百萬人染疫，卻仍有不少媒體和政客稱其為「武漢肺炎」而未使用世衛(WHO)建議的「新冠肺炎」，也讓到底該怎麼稱呼這些肺炎病毒，引發爭議。台北市議員羅志強也對此舉辦「稱謂投票」。

新冠肺炎和「武漢肺炎」成為這場肆虐全球的肺炎疫情該如何稱呼，近期成為「挺中」和「反中」的角力，挺陸的一方認為，世衛已就名稱訂出規範，不應以地名做為疫情的名稱，對爆發的國家地區是二次傷害。反對的一方則認為，全球多個流行疾病、傳染病都是以爆發地命名，用爆發地命名是為了警惕後世，不讓同樣的憾事再次發生，每次提到爆發地點會更要求防疫和公衛的重要性。

羅智強今2日在臉書舉辦投票，對於「1450」說，用「新冠肺炎」不用「武漢肺炎」就是舔共，那日本首相安倍晉三、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏等幾乎全世界的國家元首都用「新冠肺炎」，「所以他們都在舔共嗎？」，投票選項則為是與否。

投票僅2小時，就已有近7千人投票，有1成4左右網友投「是」，認為各國元首都在舔共，相對地，有8成6網友投「否」，認為，認為「是1450腦子有洞」。投票預計將在8日結束。

(中時電子報)