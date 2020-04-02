清明連假到來，四天的連假正逢賞花季節，台灣各地花朵盛放！趁著連續假期，深度旅遊平台KKday精選全台的私房景點，推薦到戶外跑跳的行程體驗，呼吸新鮮空氣、避開都市人潮，帶你「花式遊台灣」，不用出國也可以體驗出意想不到的美景！

新竹尖石司馬庫斯。(KKday提供／黃慧雯台北傳真)

呼吸新鮮空氣之賞花熱點

司馬庫斯位於新竹尖石，是著名的泰雅族部落。隱身在雲霧與高山中，而有「上帝的部落」之美稱。早期因沒有電力供應而遺世獨立，在這神秘的部落中，巨木群圍繞，夏天可觀賞落差高達20公尺的壯闊瀑布，秋冬則可見滿山遍野的楓紅，四季都令人心曠神怡，彷彿走入另外一個世外桃源。連假期間，不想待在吵雜的都市，不妨試試來一趟司馬庫斯的森林之旅。

不論是住在北部還是南部，台中都是非常適合安排短期一日遊的好地方。KKday推薦搭乘舒適專車的繽紛台中之旅。走訪浪漫的薰衣草森林、中社花市，欣賞萬紫千紅的花海與熱門打卡景點「彩虹眷村」，在童趣可愛的壁畫前留影，最後再到高美濕地欣賞落日餘暉，花少少的預算就可以在國內體驗深度之旅，輕鬆出遊，享受旅行的愜意！

花蓮七星潭踏浪星辰 Camp豪華露營。(KKday提供／黃慧雯台北傳真)

觀星賞月輕奢露營懶人包

放假時刻就應該到大自然的戶外走走，KKday特別整理出以懶人露營為宗旨的親子Glamping，露營新手也不用擔心搭棚紮營的繁瑣！願森林佔地面積廣大，視野遼闊寬敞，身在其中就像是被夢幻的森林圍繞著，營區中在還藏有幾座湖泊，讓平時身處在城市喧囂的旅人們，可以得到短暫的寧靜與清幽。露境東岳位於宜蘭東澳，則以「簡單帶輕鬆露」的理念，為第一次接觸露營的旅客提供最方便又舒適的選擇，營區內有多種帳型，新手露營可以親身體驗後更加了解自己適合的帳篷與設備，非常適合帶著一家大小一起走進森林，讓露營就像住飯店一樣奢華又簡單！

踏浪星辰露營 Camp 位於花蓮縣大漢村，距離七星潭僅 100 公尺，住宿可通花園，並設有露台和觀光旅遊櫃台。帳篷營地提供免費私人停車位，並設有公共休息區和免費 WiFi ，戶外區有細白沙坑、樹屋溜滑梯、盪鞦韆等遊樂設施，營主還有養小兔、小貓等動物，這個假期帶著一家大小一起來看海踏浪、撿小石頭，體驗大海星空零距離露營的愜意時光吧！

墾丁水上活動站立式划槳SUP運動。(KKday提供／黃慧雯台北傳真)

迎接初夏戶外走跳趣

隨著四月初夏的到來，海上戶外體驗也是連假正合適的出遊好選擇！近年來，開始流行SUP 立槳衝浪，這項運動結合衝浪和帆船滑行的原理，讓划行者站立板上手持一槳左右交替划動，有著高度安全性，同時又能以無污染環保的方式探索台灣的水域，用不同的視角看見墾丁的海岸線，或立或坐、要躺要趴都隨心所欲，邊玩邊欣賞身邊風景！

(中時電子報)