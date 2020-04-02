行政院今天清明連假首日，加開臨時行政院會，拍板紓困2.0，加碼特別預算1500億元，合計二階段2100億元，行政院長蘇貞昌特別率領行政團隊召開記者會。其中經濟部占37％約975億元最大宗，其次勞動部310億元占24％，交通部投入309億占18％ 。行政院強調，台灣投入1兆500億護台灣，約占109年GPP的5.4％。

值得注意的是，紓困2.0直接對勞工及自營業者補貼，其中勞工補貼薪資4成，自營業者提供每月1萬元薪資、補貼共三個月，穩住就業192萬人，占總就業人數16.67％，政府以千億元挺就業。

這次基金移緩濟急支出1400億元，其中各部會基金約526億；國發基金（協助新創換特別股）100億；信保基金準備金400億；加速擴大特種基金 100億；公建預算(含航太船艦)提前採購120億；移緩濟急154億；交通部基金163億；農委會基金18億；運彩基金33億；就業安定基金312億。

各部會共通性部分，將直接對人補貼，艱困企業員工薪資補助4成方案，經濟部服務業及製造業協助66萬人支出396億元，交通部協助14萬人占84億元；而司機及自營工作者部分，補助遊覽車及計程車自營業協助12萬人約36億，另補助其他自營業者協助100萬人共300億元。總計穩住就業192萬人，占總就業人數16.67％。

為穩定就業，勞動部特別編列300億元，針對勞保第一級，且未達課稅標準者（避免高薪低報）之自營業者，提供每月1萬元薪資補貼共三個月，約有100萬人受惠；另新增10億元預算，針對勞工紓困貸款500億元的利息補貼。同時針對120億元提供失業者擴大公共服務，給付公共服務機會。勞動部在二波紓困中，就安基金投入312億元，特別預算編列310億元，共投入622億元。

共通性措施，行政院也強調金流不會斷，貸款額度再加碼。其中經濟部千億保方案，中央銀行加碼低利率2000億；中型企業有信保加碼2000億，中大型專案700億；勞工貸款降低利率500億元；在航空業提供500億元融資貸款，海運300億元。總計共7000億元貸款額度，全面型協助企業及勞工。

(工商 )