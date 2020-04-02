近期鏟肉13公斤，練就巧克力腹肌的飛龍「江宏恩」二度重返中視《飢餓遊戲》，王仁甫一見江宏恩就勾起回憶，「一年前的今天，宏恩哥第一次與我們到越南芽莊錄影。」孫協志也說，「時間過得好快，我們一年見一次面，就像牛郎與織女。」江宏恩馬上接話，「相較流行帥哥，我是經典款牛郎。」

江宏恩忍著「飢餓」在第一關卡就自願玩兩次，只是遊戲要展現「腰力」，他不斷扭腰轉圈動作很萌，一旁的孫協志邊看邊笑，「讓我們看看飛虎的腰力。」江宏恩一聽大喊:「是飛龍啦!」後來改玩鬥智的「誰是殺手3.0」，默默一旁的江宏恩卻無辜成為「箭靶」，先是王仁甫提出，「宏恩哥怪怪的。」小優也跟著附和：「宏恩哥抽完牌後就很安靜，而且我剛剛跟他對到眼他還閃開！」江宏恩急忙解釋，「綜藝節目不是我的專長，所以我比較安靜。」孫協志則點出小優的盲點，「是誰跟妳對到眼都會閃開吧。」

其中一關到漆彈場考驗射擊準度，換許孟哲和江宏恩上場時，他們改變射擊方式，戴著眼罩的許孟哲緊貼江宏恩，江宏恩還溫柔的把手扶在許孟哲腰上，就像是跳雙人探戈一樣，親密模樣讓旁人發出驚呼，節目內容請鎖定本周日(4/5)晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )